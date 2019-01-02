Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Кар. Плишкова вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене, Бертенс выбыла

Кар. Плишкова вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене, Бертенс выбыла
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Брисбене (Австралия) под пятым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв соотечественницу Мари Бузкову, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.

Каролина трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Брисбене Плишкова поспорит с победительницей поединка Йоханна Конта (Великобритания) — Айла Томлянович (Австралия).

Брисбен. Женщины. Второй круг
Донна Векич (Хорватия) — Кики Бертенс (Нидерланды, 6) — 7:6 (7:5), 1:6, 7:5.

02 января 2019 года, среда. 08:30 МСК
Брисбен (ж). 2-й круг
Матч окончен
Мари Бузкова
Мари Бузкова
Чехия
5:7
2:6
 
Каролина Плишкова
Каролина Плишкова
Чехия
02 января 2019 года, среда. 08:00 МСК
Брисбен (ж). 2-й круг
Матч окончен
Донна Векич
Донна Векич
Хорватия
7
7:6
5
1:6
7:5
Кики Бертенс
Кики Бертенс
Нидерланды
Началось! Теннисный сезон-2019 стартовал
Шарапова нарасхват у болельщиков в Китае, Джокович привёз трофей из Абу-Даби в Доху, а Федерер и Бенчич защищают титул на Кубке Хопмана.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент