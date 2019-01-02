Кар. Плишкова вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене, Бертенс выбыла

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Брисбене (Австралия) под пятым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв соотечественницу Мари Бузкову, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.
Каролина трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 2 брейка.
За выход в полуфинал соревнований в Брисбене Плишкова поспорит с победительницей поединка Йоханна Конта (Великобритания) — Айла Томлянович (Австралия).
Брисбен. Женщины. Второй круг
Донна Векич (Хорватия) — Кики Бертенс (Нидерланды, 6) — 7:6 (7:5), 1:6, 7:5.
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