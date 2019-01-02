Сегодня, 2 января, на турнире в Брисбене (Австралия) состоится матч второго круга, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, и представитель Великобритании Энди Маррей. Начало поединка запланировано на 12:00 мск. Ранее соперники друг с другом не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Маррей в Брисбене.



Победитель этого поединка за выход в полуфинал соревнований поспорит с канадским теннисистом Милошем Раоничем, получившим пятый номер посева.

Турнир в Брисбене с призовым фондом $ 527 880 завершится 6 января. В прошлом году победителем этих соревнований стал австралиец Ник Кирьос.

Маррей: для первого матча в году после столь долгого перерыва всё было неплохо