Соболенко победила Александрову и сыграет с Шараповой на турнире в Шэньчжэне

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне (Китай), в двух партиях проиграв представительнице Беларуси Арине Соболенко, посеянной под первым номером, со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.



24-летняя россиянка 4 раза подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 брейков.



За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 750 тыс. Соболенко поспорит с россиянкой Марией Шараповой, получившей пятый номер посева.



Действующей чемпионкой является первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп. Турнир в Шэньчжэне завершится 5 января.

Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне на отказе соперницы

Шарапова — получившей травму сопернице: ты играла невероятно!