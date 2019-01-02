Касаткина и Контавейт проиграли на старте турнира в Брисбене в парном разряде

Российская теннисистка Дарья Касаткина и представительница Эстонии Анетт Контавейт не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Брисбене (Австралия) в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях проиграли американке Николь Меликар и чешке Квете Пешке, посеянным под третьим номером, со счётом 4:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.
Касаткина и Контавейт 1 раз подали навылет, совершили 5 двойных ошибок и реализовали 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в полуфинал соревнований в Брисбене Меликар и Пешке поспорят с сербкой Ольгой Данилович и россиянкой Анастасией Потаповой.
Турнир в Брисбене завершится 6 января.
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