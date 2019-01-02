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Медведев победил Маррея во втором круге турнира в Брисбене

Медведев победил Маррея во втором круге турнира в Брисбене
Теннис / ATP

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Брисбене (Австралия) под четвёртым номером, вышел в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представителя Великобритании Энди Маррея со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.

Даниил 16 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету бывшей первой ракетки мира 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Маррей в Брисбене.

За выход в полуфинал Медведев поспорит с канадцем Милошем Раоничем, получившим пятый номер посева.

Турнир в Брисбене с призовым фондом $ 527 880 завершится 6 января.

02 января 2019 года, среда. 12:10 МСК
Брисбен (м). 2-й круг
Матч окончен
Даниил Медведев
Даниил Медведев
Россия
7:5
6:2
 
Энди Маррей
Энди Маррей
Великобритания
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