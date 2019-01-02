Медведев победил Маррея во втором круге турнира в Брисбене

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Брисбене (Австралия) под четвёртым номером, вышел в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представителя Великобритании Энди Маррея со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.

Даниил 16 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету бывшей первой ракетки мира 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Маррей в Брисбене.

За выход в полуфинал Медведев поспорит с канадцем Милошем Раоничем, получившим пятый номер посева.

Турнир в Брисбене с призовым фондом $ 527 880 завершится 6 января.

Маррей: для первого матча в году после столь долгого перерыва всё было неплохо