Гёргес обыграла Бартель и встретится с Бушар на турнире в Окленде

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес, посеянная на турнире в Окленде (Новая Зеландия) под вторым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв соотечественницу Мону Бартель со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.

Действующая чемпионка трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Бартель 3 эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Окленде Гёргес поспорит с канадской теннисисткой Эжени Бушар, которая ранее в трёх сетах одолела представительницу Нидерландов Бибиан Схофс (Q) со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

Соревнования в Окленде с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 6 января.

Бушар одержала волевую победу во втором круге турнира в Окленде