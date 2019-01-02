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Де Минор вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене

Де Минор вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене
Теннис / ATP

Австралийский теннисист Алекс де Минор, посеянный на турнире в Брисбене (Австралия) под седьмым номером, вышел в четвертьфинал, в двух партиях обыграв соотечественника Джордана Томпсона со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

Де Минор 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Брисбене хозяин кортов поспорит либо с французом Жо-Вильфридом Цонгой, либо с представителем Японии Таро Дэниэлом, который попал в основную сетку в статусе лаки-лузера. В составе участников турнира японец заменил вторую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля.

02 января 2019 года, среда. 13:00 МСК
Брисбен (м). 2-й круг
Матч окончен
Джордан Томпсон
Джордан Томпсон
Австралия
4:6
2:6
 
Алекс де Минор
Алекс де Минор
Австралия
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