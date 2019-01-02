А. Зверев, Чилич, Нисикори, Хачанов, Медведев сыграют на турнире в Роттердаме

Стал известен состав участников турнира в Роттердаме (Нидерланды), который пройдёт с 11 по 17 февраля, сообщает пресс-служба соревнований ATP.

В заявку вошли немец Александр Зверев, хорват Марин Чилич, японец Кей Нисикори, британец Кайл Эдмунд, грек Стефанос Циципас, канадец Милош Раонич, болгарин Григор Димитров, бельгиец Давид Гоффен, французы Жо-Вильфрид Цонга, Ришар Гаске и Гаэль Монфис.

Россию на этих соревнованиях представят Карен Хачанов и Даниил Медведев.

Призовой фонд турнира в Роттердаме составит € 1 961 160. Швейцарец Роджер Федерер стал чемпионом этого турнира в прошлом году. В финале 20-кратный победитель соревнований «Большого шлема» обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:2, 6:2.

Медведев победил Маррея во втором круге турнира в Брисбене