Тим, Карреньо-Буста, Фоньини вошли в состав участников турнира в Буэнос-Айресе

Стал известен состав участников мужского турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина), который пройдёт с 11 по 17 февраля, сообщает пресс-служба ATP.

В заявку, в частности, вошли словенец Аляж Бедене, испанцы Пабло Карреньо-Бусто, Роберто Карбальес-Баэна, Хуаме Мунар и Альберт Рамос-Виньолас, итальянцы Фабио Фоньини и Марко Чеккинато, австриец Доминик Тим, представитель Японии Таро Дэниэл, аргентинцы Федерико Дельбонис и Леонардо Майер.

В 2018 году австрийский теннисист Доминик Тим выиграл турнир в Буэнос-Айресе. В финальном матче первый сеяный в двух сетах обыграл словенца Аляжа Бедене со счётом 6:2, 6:4. Турнир в Буэнос-Айресе австриец выиграл во второй раз в карьере, впервые он праздновал победу в 2016 году.