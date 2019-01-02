Свитолина не смогла защитить титул в Брисбене, проиграв во втором круге Саснович

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Брисбене (Австралия) под первым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, в трёх партиях проиграв представительнице Беларуси Александре Саснович со счётом 4:6, 6:0, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут.
Действующая чемпионка этих соревнований 11 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Александры 3 эйса, 7 двойных ошибок и 4 брейка.
За выход в полуфинал соревнований в Брисбене Саснович поспорит с хорватской теннисисткой Донной Векич, которая победила голландку Кики Бертенс со счётом 7:6 (7:2), 1:6, 7:5.
Турнир с призовым фондом $ 899 500 завершится 6 января.
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