20 эйсов помогли Андерсону победить Джере на турнире в Пуне

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон, посеянный на турнире в Пуне (Индия) под первым номером, вышел в четвертьфинал, на двух тай-брейках обыграв представителя Сербии Ласло Джере со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 2 часа 8 минут.

Лидер посева 20 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Андерсон поспорит с испанцем Хауме Мунаром.

Пуна. Мужчины. Второй круг

Хауме Мунар (Испания, 7) — Симоне Болелли (Италия, Q) — 7:5, 6:0.

Бенуа Пэр (Франция, 5) — Иржи Веселы (Чехия) — 6:4, 6:2.

Турнир с призовым фондом $ 527 880 завершится 5 января.