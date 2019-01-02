20 эйсов помогли Андерсону победить Джере на турнире в Пуне

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон, посеянный на турнире в Пуне (Индия) под первым номером, вышел в четвертьфинал, на двух тай-брейках обыграв представителя Сербии Ласло Джере со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 2 часа 8 минут.
Лидер посева 20 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в полуфинал соревнований Андерсон поспорит с испанцем Хауме Мунаром.
Пуна. Мужчины. Второй круг
Хауме Мунар (Испания, 7) — Симоне Болелли (Италия, Q) — 7:5, 6:0.
Бенуа Пэр (Франция, 5) — Иржи Веселы (Чехия) — 6:4, 6:2.
Турнир с призовым фондом $ 527 880 завершится 5 января.
02 января 2019 года, среда. 14:40 МСК
Пуна. 2-й круг
Матч окончен
Кевин Андерсон
7
7:6
3
8
7:6
6
Ласло Джере
02 января 2019 года, среда. 14:30 МСК
Пуна. 2-й круг
Матч окончен
Симоне Болелли
5:7
0:6
Хауме Мунар
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