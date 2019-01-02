Вавринка вышел в четвертьфинал турнира в Дохе, обыграв Джарри

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в четвертьфинал турнира в Дохе (Катар), в двух партиях обыграв представителя Чили Николаса Джарри со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.

Вавринка 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал швейцарец поспорит с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (7).

Доха. Мужчины. Второй круг

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 7) — Гильермо Гарсия-Лопес (Испания, Q) — 6:1, 6:4.

Аргентинец Гидо Пелья снялся с турнира. Его соперник — итальянец Марко Чеккинато (4) — без борьбы вышел в четвертьфинал, где сыграет с сербом Душаном Лайовичем, который одолел литовца Ричардаса Беранкиса (Q) со счётом 7:6 (7:4), 0:6, 7:5.



Турнир завершится 6 января.

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