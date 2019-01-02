Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Вавринка вышел в четвертьфинал турнира в Дохе, обыграв Джарри

Вавринка вышел в четвертьфинал турнира в Дохе, обыграв Джарри
Теннис / ATP

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в четвертьфинал турнира в Дохе (Катар), в двух партиях обыграв представителя Чили Николаса Джарри со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.

Вавринка 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал швейцарец поспорит с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (7).

Доха. Мужчины. Второй круг
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 7) — Гильермо Гарсия-Лопес (Испания, Q) — 6:1, 6:4.

Аргентинец Гидо Пелья снялся с турнира. Его соперник — итальянец Марко Чеккинато (4) — без борьбы вышел в четвертьфинал, где сыграет с сербом Душаном Лайовичем, который одолел литовца Ричардаса Беранкиса (Q) со счётом 7:6 (7:4), 0:6, 7:5.

Турнир завершится 6 января.

02 января 2019 года, среда. 15:30 МСК
Доха. 2-й круг
Матч окончен
Стэн Вавринка
Стэн Вавринка
Швейцария
6:4
7
7:6
3
 
Николас Джарри
Николас Джарри
Чили
02 января 2019 года, среда. 15:30 МСК
Доха. 2-й круг
Матч окончен
Гильермо Гарсия-Лопес
Гильермо Гарсия-Лопес
Испания
1:6
4:6
 
Роберто Баутиста-Агут
Роберто Баутиста-Агут
Испания
02 января 2019 года, среда. 17:00 МСК
Доха. 2-й круг
Матч окончен
Гидо Пелья
Гидо Пелья
Аргентина
Rt
 
 
Марко Чеккинато
Марко Чеккинато
Италия
02 января 2019 года, среда. 15:30 МСК
Доха. 2-й круг
Матч окончен
Ричардас Беранкис
Ричардас Беранкис
Литва
4
6:7
7
6:0
5:7
Душан Лайович
Душан Лайович
Сербия
Вавринка: Хачанов заметно прибавил с момента нашей последней встречи
Началось! Теннисный сезон-2019 стартовал
Шарапова нарасхват у болельщиков в Китае, Джокович привёз трофей из Абу-Даби в Доху, а Федерер и Бенчич защищают титул на Кубке Хопмана.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент