Саснович: отец прилетит 4 января, постараюсь до этого не вылететь из турнира

Белорусская теннисистка Александра Саснович прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной во втором круге турнира в Брисбене со счётом 6:4, 0:6, 6:3. Уроженка Одессы не смогла защитить титул, завоёванный в прошлом году.
Следующей соперницей Саснович будет хорватка Донна Векич.
«Это был очень тяжёлый матч. С моей точки зрения, первый сет для меня сложился удачно, а второй получился плохим. Мой отец прилетит 4 января, так что я постараюсь не вылететь. Хочу, чтобы он увидел мою игру.
Здесь выступают прекрасные теннисистки. Завтра нас ожидает интересный матч. Донна — настоящий боец. Уверена, что игра будет хорошей», — приводит слова Саснович официальный сайт тура.
Турнир завершится 6 января.
Свитолина не смогла защитить титул в Брисбене, проиграв во втором круге Саснович
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