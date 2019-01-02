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Джокович в трёх сетах победил Фучовича и может сыграть с Рублёвым в Дохе

Джокович в трёх сетах победил Фучовича и может сыграть с Рублёвым в Дохе
Теннис / ATP

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на турнире в Дохе (Катар) под первым номером, вышел в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв представителя Венгрии Мартона Фучовича со счётом 4:6, 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила два часа.

Первая ракетка мира 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. на счету его соперника 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Дохе Джокович поспорит либо с россиянином Андреем Рублёвым, либо с грузином Николозом Басилашвили (5).

Турнир с призовым фондом $ 1 313 215 завершится 5 января. В финале минувшего розыгрыша француз Гаэль Монфис в двух партиях обыграл Рублёва со счётом 6:2, 6:3.

02 января 2019 года, среда. 17:35 МСК
Доха. 2-й круг
Матч окончен
Новак Джокович
Новак Джокович
Сербия
4:6
6:4
6:1
Мартон Фучович
Мартон Фучович
Венгрия
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