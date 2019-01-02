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Симон в трёх партиях обыграл Ивашко во втором круге турнира в Пуне

Симон в трёх партиях обыграл Ивашко во втором круге турнира в Пуне
Теннис / ATP

Французский теннисист Жиль Симон, посеянный на турнире в Пуне (Индия) под третьим номером, пробился в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв представителя Беларуси Илью Ивашко со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 31 минуту.

Жиль 9 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Пуне Симон, являющийся действующим чемпионом, поспорит с соотечественником Бенуа Пэром, получившим пятый номер посева.

Пуна. Мужчины. Второй круг
Стив Дарси (Бельгия) — Майкл Ммо (США) — 4:6 7:6 (7:4), 6:2.

Турнир с призовым фондом $ 527 880 завершится 5 января.

02 января 2019 года, среда. 17:10 МСК
Пуна. 2-й круг
Матч окончен
Жиль Симон
Жиль Симон
Франция
3
6:7
7
6:2
6:1
Илья Ивашко
Илья Ивашко
Беларусь
02 января 2019 года, среда. 15:30 МСК
Пуна. 2-й круг
Матч окончен
Стив Дарси
Стив Дарси
Бельгия
4:6
7
7:6
4
6:2
Майкл Ммо
Майкл Ммо
США
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