Симон в трёх партиях обыграл Ивашко во втором круге турнира в Пуне

Французский теннисист Жиль Симон, посеянный на турнире в Пуне (Индия) под третьим номером, пробился в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв представителя Беларуси Илью Ивашко со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 31 минуту.

Жиль 9 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Пуне Симон, являющийся действующим чемпионом, поспорит с соотечественником Бенуа Пэром, получившим пятый номер посева.

Пуна. Мужчины. Второй круг

Стив Дарси (Бельгия) — Майкл Ммо (США) — 4:6 7:6 (7:4), 6:2.

Турнир с призовым фондом $ 527 880 завершится 5 января.