Видеообзор победы сборной Германии в матче с Францией в Кубке Хопмана

Сборная Германии одержала победу со счётом 2-1 в матче с командой Франции на групповом этапе Кубка Хопмана, который проходит в Перте. На старте противостояния Анжелика Кербер одолела Ализе Корне со счётом 5:7, 6:2, 6:4.
Во втором матче Александр Зверев оказался сильнее Люка Пуи — 6:3, 6:7 (8:10), 6:2.
В матче в смешанном парном разряде Корне и Пуи обыграли Кербер и Зверева со счётом 4:3 (5:4), 4:3 (5:3).
Видеообзор матча Германия — Франция в Кубке Хопмана доступен на «Чемпионате».
В первом туре немцы победили испанцев — 3-0, а французы проиграли австралийцам — 1-2. 4 января сборная Франции сыграет с командой Испании, а немцы сразятся с австралийцами.
В прошлом году команда Германии дошла до финала Кубка Хопмана, где проиграла швейцарцам.
А. Зверев и Кербер одержали вторую победу на групповом этапе Кубка Хопмана
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