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Поражения Свитолиной, Квитовой и Конты — в видеообзоре матчей турнира в Брисбене

Поражения Свитолиной, Квитовой и Конты — в видеообзоре матчей турнира в Брисбене
Теннис / WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Брисбене (Австралия) под первым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, в трёх партиях проиграв представительнице Беларуси Александре Саснович со счётом 4:6, 6:0, 3:6. 24-летняя уроженка Одессы, занимающая четвёртую строчку в рейтинге WTA, не смогла защитить титул, завоёванный в прошлом году.

Чешка Петра Квитова (4) в двух сетах уступила эстонке Анетт Контавейт со счётом 5:7, 6:7 (1:7).

Британка Йоханна Конта в матче второго круга проиграла австралийке Айле Томлянович — 2:6, 6:7 (2:7).

Видеообзор поединков второго круга женского турнира в Брисбене доступен на «Чемпионате».

Соревнования с призовым фондом $ 899 500 завершатся 6 января.

Свитолина не смогла защитить титул в Брисбене, проиграв во втором круге Саснович
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