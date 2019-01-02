Победа Димитрова, поражение Кирьоса — в обзоре игр 2-го круга турнира в Брисбене

Болгарский теннисист Григор Димитров, посеянный на турнире в Брисбене (Австралия) под шестым номером, вышел в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представителя Австралии Джона Миллмана со счётом 6:3, 6:4.



За выход в полуфинал соревнований Димитров поспорит с японцем Кеем Нисикори, получившим второй номер посева.



Австралиец Ник Кирьос (8) не сумел пробиться в четвертьфинал, в трёх партиях проиграв фарнцузу Жереми Шарди со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 3:6.

Следующим соперником Шарди будет японец Ясутака Утияма, который пробился в основную сетку через квалификацию.

Видеообзор поединков второго круга мужского турнира в Брисбене доступен на «Чемпионате».



Соревнования с призовым фондом $ 527 880 завершатся 6 января.

Кирьос не сумел защитить титул в Брисбене, проиграв во втором круге Шарди