Рублёв проиграл Басилашвили во втором круге турнира в Дохе

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Дохе (Катар). В матче второго круга уроженец Москвы со счётом 3:6, 4:6 проиграл представителю Грузии Николозу Басилашвили, посеянному под пятым номером. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту.

Андрей 6 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету его соперника 8 эйсов, 8 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Дохе Басилашвили поспорит с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (1).

Турнир с призовым фондом в размере $ 1 313 215 завершится 5 января. В финале минувшего розыгрыша француз Гаэль Монфис в двух партиях обыграл Рублёва со счётом 6:2, 6:3.

Джокович в трёх сетах победил Фучовича и может сыграть с Рублёвым в Дохе