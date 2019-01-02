Маррей — о проигрыше Медведеву: соперники получше сразу находят твои недостатки

Британец Энди Маррей прокомментировал поражение от россиянина Даниила Медведева во втором круге турнира в Брисбене со счётом 5:7, 2:6.

«Он подавал невероятно здорово. На приёме у меня было не так много шансов. На своей же подаче я допускал слишком много ошибок в розыгрышах, особенно в начале матча, когда я пытался играть чересчур агрессивно в атаке.

Во втором сете я вновь много ошибался. Со счёта 5:5 в первой партии я проиграл шесть геймов подряд. Когда играешь с соперниками получше, твои ошибки и удары, которые получаются не лучшим образом, становятся очевидными. Медведев сумел найти мои недостатки сегодня", — цитирует Маррея официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Медведев поспорит с канадцем Милошем Раоничем.

Медведев победил Маррея во втором круге турнира в Брисбене