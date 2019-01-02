Надаль: уверен, к Australian Open буду готов на 100%

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал решение сняться с турнира в Брисбене (Австралия). Во втором круге уроженец Манакора должен был сыграть с представителем Франции Жо-Вильфридом Цонгой.

«После долгого периода без участия в турнирах я почувствовал боль в ноге. Сделал МРТ. Оказалось, небольшое растяжение мышцы левого бедра. Но я всё равно хотел играть.

Из-за разницы во времени в Австралии и Испании я пообщался с врачами вчера и пошёл спать. Когда проснулся, врачи в Испании ещё спали, так что мне пришлось ждать некоторое время для принятия окончательного решения.

Чувствую себя лучше, чем четыре дня назад. Пожалуй, через пять дней восстановлюсь на 100%. Уверен, к Australian Open буду готов на 100%", — цитирует Надаля официальный сайт тура.

В основной сетке соревнований в Брисбене вторую ракетку мира заменил японец Таро Дэниэл.