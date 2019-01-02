Жазири в трёх партиях обыграл Раманатана во втором круге турнира в Пуне

Представитель Туниса Малек Жазири, посеянный на турнире в Пуне (Индия) под четвёртым номером, пробился в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв индийского теннисиста Рамкумара Раманатана со счётом 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 49 минут.



Жазири 6 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из девяти. На счету его соперника 20 подач навылет, 6 двойных ошибок и два брейк-пойнта из десяти.



За выход в полуфинал соревнований в Пуне Жазири сыграет с бельгийцем Стивом Дарси, во втором круге обыгравшим американца Майкла Ммо.



Турнир с призовым фондом $ 527 880 завершится 5 января. Сетку соревнований можно посмотреть на «Чемпионате».