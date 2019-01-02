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Жазири в трёх партиях обыграл Раманатана во втором круге турнира в Пуне

Жазири в трёх партиях обыграл Раманатана во втором круге турнира в Пуне
Теннис / ATP

Представитель Туниса Малек Жазири, посеянный на турнире в Пуне (Индия) под четвёртым номером, пробился в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв индийского теннисиста Рамкумара Раманатана со счётом 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 49 минут.

Жазири 6 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из девяти. На счету его соперника 20 подач навылет, 6 двойных ошибок и два брейк-пойнта из десяти.

За выход в полуфинал соревнований в Пуне Жазири сыграет с бельгийцем Стивом Дарси, во втором круге обыгравшим американца Майкла Ммо.

Турнир с призовым фондом $ 527 880 завершится 5 января. Сетку соревнований можно посмотреть на «Чемпионате».

02 января 2019 года, среда. 20:00 МСК
Пуна. 2-й круг
Матч окончен
Рамкумар Раманатан
Рамкумар Раманатан
Индия
8
7:6
6
5
6:7
7
3:6
Малек Жазири
Малек Жазири
Тунис
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