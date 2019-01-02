Бердых вышел в четвертьфинал турнира в Дохе, победив Вердаско

Чешский теннисист Томаш Бердых вышел в четвертьфинал турнира в Дохе (Катар), в трёх партиях обыграв представителя Испании Фернандо Вердаско (8) со счётом 4:6, 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила два часа 12 минут.



Бердых 3 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету его соперника 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из пяти.



За выход в полуфинал соревнований в Дохе Бердых поспорит с французом Пьер-Югом Эрбером, который во втором круге одержал победу в матче с немцем Максимильяном Мартерером.



Турнир с призовым фондом $ 1 313 215 завершится 5 января. В финале минувшего розыгрыша француз Гаэль Монфис со счётом 6:2, 6:3 в двух партиях обыграл Рублёва.