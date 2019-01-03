Т. Надаль: никогда не мог подумать, что Рафаэль может обыграть Сампраса

Тони Надаль, дядя и бывший тренер второй ракетки мира Рафаэля Надаля, считает, что в теннисе ещё появится теннисист, который выиграет 17 мэйджоров.



«Я не знаю, появится ли когда-нибудь новый Надаль, но вполне очевидно, что любому теннисисту будет нелегко выиграть 17 турниров «Большого шлема». Тем не менее я никогда бы не мог подумать, что мой племянник обыграет Пита Сампраса. Рафа обыграл Пита потому что это было возможно. В теннисе возможно всё, поэтому вполне вероятно, что кто-то сумеет повторить успехи Надаля в будущем», — цитирует Тони Надаля Tennis World USA.



Ранее испанский теннисист снялся с турнира в Брисбене, чем поставил под сомнение своё участие в грядущем Открытом чемпионате Австралии.