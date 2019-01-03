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Цонга вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене, Шарди — в 1/2 финала

Цонга вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене, Шарди — в 1/2 финала
Теннис / ATP

Французский теннисист Жо-Вильфред Цонга одержал вторую победу на турнире в Брисбене (Австралия). Француз оказался сильнее японца Таро Дэниэла — 7:6 (7:5), 6:3. Напомним, Дэниэл заменил в турнирной сетке испанца Рафаэля Надаля, снявшегося из-за травмы.

Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. 239-я ракетка мира Цонга выполнил 11 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Его соперник, занимающий 77-е место в рейтинге ATP, 3 раза подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и сделал 3 брейка. Следующим соперником Цонги станет австралиец Алекс де Минор.

Ещё один французский теннисист пробился в полуфинал соревнований. Жереми Шарди на решающем тай-брейке обыграл японца Ясутаку Утияму — 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).

На счету Шарди 10 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 брейка. Его соперник отметился 12 подачами навылет, 5 двойными ошибками и 4 реализованными брейк-пойнтами.

За право выйти в финал Шарди поборется с победителем пары Григор Димитров (Болгария, 6) — Кей Нисикори (Япония, 2).

03 января 2019 года, четверг. 04:10 МСК
Брисбен (м). 2-й круг
Матч окончен
Таро Дэниэл
Таро Дэниэл
Япония
5
6:7
7
3:6
 
Жо-Вильфрид Цонга
Жо-Вильфрид Цонга
Франция
03 января 2019 года, четверг. 06:10 МСК
Брисбен (м). 1/4 финала
Матч окончен
Жереми Шарди
Жереми Шарди
Франция
6:4
3:6
7
7:6
4
Ясутака Утияма
Ясутака Утияма
Япония
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