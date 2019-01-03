Цонга вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене, Шарди — в 1/2 финала

Французский теннисист Жо-Вильфред Цонга одержал вторую победу на турнире в Брисбене (Австралия). Француз оказался сильнее японца Таро Дэниэла — 7:6 (7:5), 6:3. Напомним, Дэниэл заменил в турнирной сетке испанца Рафаэля Надаля, снявшегося из-за травмы.



Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. 239-я ракетка мира Цонга выполнил 11 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Его соперник, занимающий 77-е место в рейтинге ATP, 3 раза подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и сделал 3 брейка. Следующим соперником Цонги станет австралиец Алекс де Минор.



Ещё один французский теннисист пробился в полуфинал соревнований. Жереми Шарди на решающем тай-брейке обыграл японца Ясутаку Утияму — 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).



На счету Шарди 10 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 брейка. Его соперник отметился 12 подачами навылет, 5 двойными ошибками и 4 реализованными брейк-пойнтами.



За право выйти в финал Шарди поборется с победителем пары Григор Димитров (Болгария, 6) — Кей Нисикори (Япония, 2).