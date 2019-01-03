Сборная Великобритании одолела команду США на Кубке Хопмана

Британская сборная в составе Кэмерона Норри и Кэйти Бултэр оказалась сильнее американцев Фрэнсиса Тиафо и Серены Уильямс на командном турнире «Кубок Хопмана» в Перте (Австралия). Великобритания выиграла по сумме трёх матчей со счётом 2:1.



Серена Уильямс принесла своей команде первое очко, в двух партиях обыграв Бултэр — 6:1, 7:6 (7:2). Кэмерон Норри восстановил паритет, оказавшись сильнее Тиафо — 7:6 (7:4), 6:0), а в парном смешанном матче британцы выиграли в трёх партиях — 3:4 (2:5), 4:3 (5:4), 4:1.



Таким образом, сборная США потерпела три поражения в трёх матчах, тогда как британцы выиграли две встречи из трёх. Ранее Норри и Бултэр обыграли сборную Греции в составе Стефаноса Циципаса и Марии Саккари.