Осака обыграла Севастову и стала первой полуфиналисткой турнира в Брисбене

Японская теннисистка Наоми Осака (2) добыла волевую победу над представительницей Латвии Анастасией Севастовой (8) в четвертьфинале соревнований в Брисбене — 3:6, 6:0, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Осака отметилась 11 эйсами, 1 двойной ошибкой и стопроцентной реализацией брейк-пойнтов – 4 из 4. Её соперница выполнила 4 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 5.



За выход в финал соревнований вторая ракетка турнира поспорит с победительницей пары Леся Цуренко (Украина) — Анетт Контавейт (Эстония).

Турнир с призовым фондом $ 899 500 завершится 6 января. В других четвертьфинальных встречах сыграют Александра Саснович (Беларусь) — Донна Векич (Хорватия) и Айла Томлянович (Австралия) — Каролина Плишкова (Чехия, 5).