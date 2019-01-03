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Осака обыграла Севастову и стала первой полуфиналисткой турнира в Брисбене

Осака обыграла Севастову и стала первой полуфиналисткой турнира в Брисбене
Теннис / WTA

Японская теннисистка Наоми Осака (2) добыла волевую победу над представительницей Латвии Анастасией Севастовой (8) в четвертьфинале соревнований в Брисбене — 3:6, 6:0, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Осака отметилась 11 эйсами, 1 двойной ошибкой и стопроцентной реализацией брейк-пойнтов – 4 из 4. Её соперница выполнила 4 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 5.

За выход в финал соревнований вторая ракетка турнира поспорит с победительницей пары Леся Цуренко (Украина) — Анетт Контавейт (Эстония).

Турнир с призовым фондом $ 899 500 завершится 6 января. В других четвертьфинальных встречах сыграют Александра Саснович (Беларусь) — Донна Векич (Хорватия) и Айла Томлянович (Австралия) — Каролина Плишкова (Чехия, 5).

03 января 2019 года, четверг. 08:35 МСК
Брисбен (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Анастасия Севастова
Анастасия Севастова
Латвия
6:3
0:6
4:6
Наоми Осака
Наоми Осака
Япония
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