В. Уильямс вышла в 1/4 финала турнира в Окленде, обыграв Дэвис

Американка Винус Уильямс (6) не испытала серьёзных проблем в матче второго раунда соревнований в Окленде (Новая Зеландия). В двух партиях она обыграла свою соотечественницу Лорен Дэвис — 6:4, 6:3.



Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. На счету победительницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Её соперница отметилась 2 подачами навылет, 4 двойными ошибками и реализацией 1 брейк-пойнта из 2.



Следующей соперницей 38-летней американки станет победительница пары Каролина Возняцки (Дания, 1) — Бьянка Андрееску (Канада).

Соревнования категории International, призовой фонд которых составляет $ 250 тыс., завершатся в субботу, 5 января.