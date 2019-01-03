Джокович: в первых двух партиях Фучович был лучше, он почти загнал меня в угол

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал свой второй официальный матч в 2019 году. Во втором раунде турнира в Дохе в трёх партиях он обыграл венгра Мартона Фучовича со счётом 4:6, 6:4, 6:1.



«В двух стартовых партиях он играл лучше, чем я. Мартон отлично менял темп игры, играл грамотно и заставлял меня много двигаться. Я был практически загнан в угол, поэтому мне пришлось непросто», — цитирует Джоковича Tennis World USA.



Следующим соперником Новака станет грузинский теннисист Николоз Басилашвили (5), обыгравший представителя России Андрея Рублёва.

Соревнования с призовым фондом $ 1 313 215 завершатся 6 января. Действующим чемпионом турнира является француз Гаэль Монфис.