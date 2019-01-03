Осака: Севастова — одна из лучших теннисисток мира

Японка Наоми Осака прокомментировала собственный выход в полуфинал соревнований в Брисбене. В трёх партиях она оказалась сильнее теннисистки из Латвии Анастасии Севастовой — 3:6, 6:0, 6:4.



«Я просто пыталась сохранять спокойствие и повторяла: «Она — одна из лучших игроков в мире». Мне просто нужно было остаться в игре и искать свои шансы.



Анастасия играла очень хорошо, и я ничего не могла с этим поделать, кроме того, чтобы попытаться затянуть розыгрыши и найти в этом свои шансы. Думаю, что именно с этим я действительно хорошо справилась во втором сете.



Этот матч был действительно важен, потому что я думаю, что могу обыгрывать сильных игроков. Такие победы нужны.



В первом сете я очень нервничала, и мне кажется, что совершила много невынужденных ошибок. Вероятно, это была главная причина, почему я проиграла, но и Анастасия является потрясающим игроком. Всегда здорово играть против неё», – цитирует Осаку официальный сайт WTA.

За выход в финал соревнований вторая ракетка турнира поспорит с победительницей пары Леся Цуренко (Украина) — Анетт Контавейт (Эстония).