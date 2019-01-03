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Возняцки проиграла 152-й ракетке мира во втором круге турнира в Окленде

Возняцки проиграла 152-й ракетке мира во втором круге турнира в Окленде
Теннис / WTA

Лидер посева на соревнованиях в Окленде (Новая Зеландия) Каролина Возняцки не сумела выйти в четвертьфинал турнира, в двух партиях уступив канадской теннисистке Бьянке Андрееску — 4:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут. На счету победительницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Датская теннисистка отметилась 1 подачей навылет, 1 двойной ошибкой и реализацией 2 брейк-пойнтов из 12.

Следующей соперницей Андрееску станет 38-летняя американка Винус Уильямс, ранее уверенно обыгравшая соотечественницу Лорен Дэвис.

Соревнования категории International, призовой фонд которых составляет $ 250 000, завершатся 5 января. Действующей чемпионкой турнира является немка Юлия Гёргес.

03 января 2019 года, четверг. 11:05 МСК
Окленд. 2-й круг
Матч окончен
Каролина Возняцки
Каролина Возняцки
Дания
4:6
4:6
 
Бьянка Андрееску
Бьянка Андрееску
Канада
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