Матч Шарапова — Соболенко в Шэньчжэне перенесён на 4 января из-за дождя

Четвертьфинальный поединок россиянки Марии Шараповой и представительницы Беларуси Арины Соболенко на турнире в Шэньчжэне был перенесён на 4 января из-за дождя. Старт поединка запланирован на 8:00 мск.

Победительница поединка за выход в финал соревнований поспорит либо с румынкой Моникой Никулеску (Q), либо с китаянкой Ван Яфань.

В параллельном четвертьфинальном матче играют ещё две представительницы России. Вероника Кудерметова выиграла первую партию у Веры Звонарёвой со счётом 6:4, после чего матч был прерван. Этот поединок так же, как и другие встречи 1/4 финала, состоится завтра, 4 января.

Действующей победительницей соревнований является румынка Симона Халеп.