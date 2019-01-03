Саккари обыграла Бенчич на Кубке Хопмана в Перте

Греческая теннисистка Мария Саккари в двух сетах обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич в матче Кубка Хопмана в Перте со счётом 6:3, 6:4.



Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. На счету Саккари 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Её соперница отметилась 3 подачами навылет, 3 двойными ошибками и реализацией 1 брейк-пойнта из 3.



Ранее в рамках противостояния сборных Греции и Швейцарии Роджер Федерер на двух тай-брейках обыграл грека Стефаноса Циципаса. Исход матча решится во встрече в смешанном парном разряде.



Стоит отметить, что сборная Швейцарии выиграла два предыдущих матча на групповом этапе и гарантировала себе выход в финал командного турнира.