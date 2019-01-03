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Саккари обыграла Бенчич на Кубке Хопмана в Перте

Саккари обыграла Бенчич на Кубке Хопмана в Перте
Теннис / WTA

Греческая теннисистка Мария Саккари в двух сетах обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич в матче Кубка Хопмана в Перте со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. На счету Саккари 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Её соперница отметилась 3 подачами навылет, 3 двойными ошибками и реализацией 1 брейк-пойнта из 3.

Ранее в рамках противостояния сборных Греции и Швейцарии Роджер Федерер на двух тай-брейках обыграл грека Стефаноса Циципаса. Исход матча решится во встрече в смешанном парном разряде.

Стоит отметить, что сборная Швейцарии выиграла два предыдущих матча на групповом этапе и гарантировала себе выход в финал командного турнира.

03 января 2019 года, четверг. 12:30 МСК
Кубок Хопмана. Группа В
Матч окончен
Мария Саккари
Мария Саккари
Греция
6:3
6:4
 
Белинда Бенчич
Белинда Бенчич
Швейцария
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