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Саккари и Циципас обыграли Бенчич и Федерера на Кубке Хопмана

Саккари и Циципас обыграли Бенчич и Федерера на Кубке Хопмана
Теннис / WTA

Греческие теннисисты Мария Саккари и Стефанос Циципас нанесли поражение швейцарцам Белинде Бенчич и Роджеру Федереру на Кубке Хопмана. Парный матч завершился со счётом 4:3 (5:4), 2:4, 4:3 (5:4). Продолжительность матча составила 1 час 11 минут.

Эта победа помогла греческим теннисистам обыграть швейцарцев с общим счётом в серии 2-1. Несмотря на поражение, швейцарский дуэт вышел в финал Кубка Хопмана. Бенчич и Федерер заняли в группе B первое место с двумя победами и поражением. Второе место занял греческий дуэт (2 победы и 1 поражение), третьими стали британцы (2 победы и 1 поражение), четвёртую строчку заняли американцы, проигравшие все три матча.

В финале швейцарцы сыграют либо с Германией, либо с Австралией. Победитель группы A ещё не определился.

03 января 2019 года, четверг. 16:30 МСК
Кубок Хопмана. Группа В
Матч окончен
Мария Саккари
Мария Саккари
Греция
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
Греция
5
4:3
4
2:4
5
4:3
3
Белинда Бенчич
Белинда Бенчич
Швейцария
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Швейцария
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