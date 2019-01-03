Саккари и Циципас обыграли Бенчич и Федерера на Кубке Хопмана

Греческие теннисисты Мария Саккари и Стефанос Циципас нанесли поражение швейцарцам Белинде Бенчич и Роджеру Федереру на Кубке Хопмана. Парный матч завершился со счётом 4:3 (5:4), 2:4, 4:3 (5:4). Продолжительность матча составила 1 час 11 минут.

Эта победа помогла греческим теннисистам обыграть швейцарцев с общим счётом в серии 2-1. Несмотря на поражение, швейцарский дуэт вышел в финал Кубка Хопмана. Бенчич и Федерер заняли в группе B первое место с двумя победами и поражением. Второе место занял греческий дуэт (2 победы и 1 поражение), третьими стали британцы (2 победы и 1 поражение), четвёртую строчку заняли американцы, проигравшие все три матча.

В финале швейцарцы сыграют либо с Германией, либо с Австралией. Победитель группы A ещё не определился.