Баутиста-Агут обыграл Вавринку и стал первым полуфиналистом турнира в Дохе

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (7) вышел в полуфинал турнира в Дохе (Катар). В четвертьфинале испанец в двух сетах нанёс поражение швейцарцу Стэну Вавринке. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. 24-я ракетка мира Баутиста-Агут выполнил 2 эйса, реализовал 2 брейк-пойнта из 14 и допустил 1 двойную ошибку. Его соперник, занимающий 66-е место в рейтинге ATP, 7 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и не сделал ни одного брейка. Ранее Баутиста-Агут и Вавринка встречались лишь однажды. В 2018 году на турнире в Санкт-Петербурге победу в двух сетах одержал швейцарец.

В полуфинале турнира в Дохе Баутиста-Агут сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) — Николоз Басилашвили (Грузия, 5).