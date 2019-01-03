Андерсон нанёс поражение Мунару и вышел в полуфинал турнира в Пуне

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон вышел в полуфинал турнира в Пуне (Индия). В четвертьфинале Андерсон (1) обыграл испанца Хауме Мунара (7) в двух сетах. Матч завершился со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. Шестая ракетка мира Андерсон выполнил 14 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 4. Его соперник, занимающий 81-е место в рейтинге ATP, 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и сделал 1 брейк. Андерсон и Мунар впервые встретились друг с другом.

В полуфинале турнира в Пуне Андерсон сыграет с победителем матча Жиль Симон (Франция, 3) — Бенуа Пэр (Франция, 5). Призовой фонд турнира составляет более $ 520 тыс. Действующим чемпионом турнира является Симон. В прошлогоднем финале он обыграл Андерсона.