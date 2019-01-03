Федерер: Циципас мне годится в сыновья, он здорово играл

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер прокомментировал победу над греческим теннисистом Стефаносом Циципасом на Кубке Хопмана. Федерер одержал победу в двух сетах со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:4). Швейцария вышла в финал Кубка Хопмана, заняв первое место в группе B.

«Разница в возрасте? Он мне годится в сыновья. Стефанос здорово играл. Думаю, мы оба провели хороший матч, избежав ошибок. Я сумел извлечь для себя пользу из игры Стефаноса. Что касается моей игры, то я не узнал о ней ничего нового.

Для меня важно сохранить высокий уровень тенниса. Я доволен тем, как играю. И, конечно, меня впечатлила игра Циципаса», — цитирует Федерера пресс-служба Кубка Хопмана.

В финале швейцарцы сыграют либо с Германией, либо с Австралией. Победитель группы A ещё не определился.