С. Уильямс: в Перте солнце слепит после подачи, как на Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс считает, что приняла правильное решение, сыграв на Кубке Хопмана в Перте (Австралия). Уильямс отметила непростые погодные условия и заявила, что они напоминают ей условия в Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии.

«В Перте было идеально, прямо как в Мельбурне! Здесь такое же солнце, доставляющее множество проблем. После подачи ты ничего не видишь, солнце слепит ещё на несколько розыгрышей.

Было здорово сыграть здесь три матча в одиночном разряде, не говоря уже о парных», — приводит слова Уильямс пресс-служба Кубка Хопмана.

Уильямс выиграла все матчи в одиночном разряде на Кубке Хопмана, но американцы проиграли все матчи. Вместе с Уильямс в состав команды США вошёл Фрэнсис Тиафо.