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Чеккинато обыграл Лайовича и вышел в полуфинал турнира в Дохе

Чеккинато обыграл Лайовича и вышел в полуфинал турнира в Дохе
Теннис / ATP

Итальянский теннисист Марко Чеккинато (4) пробился в полуфинал турнира в Дохе (Катар). В четвертьфинале Чеккинато в двух сетах обыграл серба Душана Лайовича. Матч завершился со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. 20-я ракетка мира Чеккинато выполнил 4 эйса, избежал двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. Лайович, занимающий 48-е место в рейтинге ATP, 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Ранее соперники встречались трижды, Лайович выиграл два матча.

В полуфинале турнира в Дохе Чеккинато сыграет с чехом Томашем Бердых, который в четвертьфинале обыграл француза Пьера-Юга Эрбера. Во втором полуфинале сыграют серб Новак Джокович (1) и испанец Роберто Баутиста-Агут (7).

03 января 2019 года, четверг. 21:40 МСК
Доха. 1/4 финала
Матч окончен
Душан Лайович
Душан Лайович
Сербия
2
6:7
7
2:6
 
Марко Чеккинато
Марко Чеккинато
Италия
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