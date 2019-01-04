Андерсон: конкурирование с Джоковичем, Надалем и Федерером — отличный опыт

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон прокомментировал доминирование Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича в мужском теннисе.

«Они втроём выиграли 50 турниров «Большого шлема». Пока никто не может прекратить их доминирование. Если бы не они, победителей турниров «Большого шлема» было бы больше. Но без них наш спорт был бы совсем другим. Для меня конкурирование с ними стало отличным опытом.

Было бы глупо думать о том, как всё развивалось бы без них. Мы живём в реальности, которая у нас есть. Нужно принимать вызов и биться с ними», — цитирует Андерсона Times of India.

В настоящее время Андерсон находится в Индии. На турнире в Пуне Андерсон пробился в полуфинал, где он сыграет с французом Жилем Симоном. В прошлом году Симон в финале этого турнира нанёс Андерсону поражение.