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Гёргес обыграла Бушар и вышла в полуфинал турнира в Окленде

Гёргес обыграла Бушар и вышла в полуфинал турнира в Окленде
Теннис / WTA

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес, посеянная на турнире в Окленде (Новая Зеландия) под вторым номером, вышла в полуфинал, в трёх партиях обыграв канадку Эжени Бушар со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 2 часа 31 минута.

Действующая чемпионка 7 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету Бушар 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал соревнований в Окленде Гёргес поспорит с словацкой теннисисткой Викторией Кужмовой, которая ранее в трёх сетах одолела представительницу США Аманду Анисимову — 6:3, 2:6, 6:4.

Соревнования категории International, призовой фонд которых составляет $ 250 тыс., завершатся 6 января.

04 января 2019 года, пятница. 04:30 МСК
Окленд. 1/4 финала
Матч окончен
Эжени Бушар
Эжени Бушар
Канада
6:3
3:6
6
6:7
8
Юлия Гёргес
Юлия Гёргес
Германия
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