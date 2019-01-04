Гёргес обыграла Бушар и вышла в полуфинал турнира в Окленде

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес, посеянная на турнире в Окленде (Новая Зеландия) под вторым номером, вышла в полуфинал, в трёх партиях обыграв канадку Эжени Бушар со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 2 часа 31 минута.



Действующая чемпионка 7 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету Бушар 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 брейка.



За выход в финал соревнований в Окленде Гёргес поспорит с словацкой теннисисткой Викторией Кужмовой, которая ранее в трёх сетах одолела представительницу США Аманду Анисимову — 6:3, 2:6, 6:4.



Соревнования категории International, призовой фонд которых составляет $ 250 тыс., завершатся 6 января.