Соболенко вышла в полуфинал Шэньчжэня на отказе Шараповой при счёте 6:1, 4:2

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко (1) вышла в 1/2 финала соревнований в Шэньчжэне (Китай) после того, как россиянка Мария Шарапова (5) отказалась продолжать борьбу по ходу второго сета. На этот момент Соболенко выигрывала со счётом 6:1, 4:2.

Матч продлился 1 час 20 минут. За это время первая сеяная Соболенко успела выполнить 5 эйсов, допустить 3 двойные ошибки и реализовать 4 брейк-пойнта из 7. На счету 31-летней Шараповой 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

Следующей соперницей белорусской теннисистки станет победительница пары Моника Никулеску (Румыния) — Ван Яфань (Китай).

Соревнования категории International, действующей чемпионкой которых является румынка Симона Халеп, завершатся в субботу, 5 января.