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Звонарёва обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне

Звонарёва обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне
Теннис / WTA

Российская теннисистка Вера Звонарёва одержала волевую победу над соотечественницей Вероникой Кудерметовой в четвертьфинальном матче соревнований в Шэньчжэне (Китай) — 4:6, 7:5, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 57 минут. На счету Звонарёвой 1 эйс, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 15. Её соперница отметилась 3 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 3 брейками.

Следующей соперницей Звонарёвой станет представительница США Элисон Риске, ранее обыгравшая румынку Сорану Кырстю.

Соревнования категории International, действующей чемпионкой которых является румынка Симона Халеп, завершатся в субботу, 5 января.

04 января 2019 года, пятница. 09:40 МСК
Шэньчжэнь. 1/4 финала
Матч окончен
Вероника Кудерметова
Вероника Кудерметова
Россия
6:4
5:7
3:6
Вера Звонарёва
Вера Звонарёва
Россия

Ранее на турнире состоялся матч белоруски Арины Соболенко (1) и россиянки Марии Шараповой (5).

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