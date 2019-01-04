Звонарёва обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка Вера Звонарёва одержала волевую победу над соотечественницей Вероникой Кудерметовой в четвертьфинальном матче соревнований в Шэньчжэне (Китай) — 4:6, 7:5, 6:3.



Продолжительность встречи составила 2 часа 57 минут. На счету Звонарёвой 1 эйс, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 15. Её соперница отметилась 3 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 3 брейками.



Следующей соперницей Звонарёвой станет представительница США Элисон Риске, ранее обыгравшая румынку Сорану Кырстю.



Соревнования категории International, действующей чемпионкой которых является румынка Симона Халеп, завершатся в субботу, 5 января.

Ранее на турнире состоялся матч белоруски Арины Соболенко (1) и россиянки Марии Шараповой (5).