Андрееску выиграла 11 геймов кряду у В. Уильямс и вышла в полуфинал Окленда

18-летняя канадка Бьянка Андрееску одержала волевую победу над 38-летней американкой Винус Уильямс в четвертьфинальном матче турнира в Окленде (Новая Зеландия). Уступив первый сет на тай-брейке, канадская теннисистка проиграла гейм на своей подаче, после чего выиграла 11 геймов подряд — 6:7 (1:7), 6:1, 6:3.



Продолжительность встречи составила 2 часа 26 минут. На счету Андрееску 3 эйса, 7 двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 18. Винус Уильямс отметилась 6 двойными ошибками, не выполнила подач навылет и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11.



Напомним, ранее Андрееску обыграла третью ракетку мира из Дании Каролину Возняцки.



За выход в финал соревнований Бьянка поборется с победительницей пары Се Шувэй (Китайский Тайбэй, 3) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).