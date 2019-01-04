Видеообзор победы сборной Испании над Францией на Кубке Хопмана

Представляем видеообзор заключительного матча сборных Испании и Франции на Кубке Хопмана. Встреча завершилась досрочной победой испанских теннисистов, которые выиграли два одиночных матча. Гарбинье Мугуруса в двух партиях разобралась с Ализе Корне — 6:1, 6:3, а Давид Феррер обыграл Люку Пуи со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).

Перед микстом Мугуруса снялась с соревнований из-за травмы. Её заменила американская теннисистка Уитни Осуйве, которая в паре с Феррером уступила французской команде со счётом 2:4, 2:4.

Для сборной Испании победа стала лишь первой на турнире, французы проиграли все три матча в группе. Позднее за выход в финал из группы А поспорят команды Германии и Австралии.

Ранее на Кубке Хопмана стал известен первый финалист. Сборная Швейцарии в составе Роджера Федерера и Белинды Бенчич, выиграв 2 из 3 матчей на групповом этапе, обеспечила себе участие в решающих матчах командных соревнований.