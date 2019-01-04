14 эйсов помогли Кар. Плишковой выйти в полуфинал турнира в Брисбене

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в полуфинал турнира категории Premier в Брисбене (Австралия). В четвертьфинале пятая сеяная Плишкова обыграла австралийку Айлу Томлянович со счётом 6:1, 1:6, 6:1. Матч продолжался 1 час и 23 минуты. Плишкова 14 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку на подаче и реализовала 4 из 10 возможных брейк-пойнтов. На счету Томлянович 1 эйс, 7 ошибок на подаче и 2 реализованных брейка из 5 возможных.

Плишкова вышла вперёд в личном противостоянии с Томлянович — 2-1. Предыдущие встречи соперниц состоялись в 2011 и 2015 годах.

За выход в финал турнира категории Premier в Брисбене с призовым фондом $ 899 500 Плишкова сыграет с хорваткой Донной Векич.