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14 эйсов помогли Кар. Плишковой выйти в полуфинал турнира в Брисбене

14 эйсов помогли Кар. Плишковой выйти в полуфинал турнира в Брисбене
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в полуфинал турнира категории Premier в Брисбене (Австралия). В четвертьфинале пятая сеяная Плишкова обыграла австралийку Айлу Томлянович со счётом 6:1, 1:6, 6:1. Матч продолжался 1 час и 23 минуты. Плишкова 14 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку на подаче и реализовала 4 из 10 возможных брейк-пойнтов. На счету Томлянович 1 эйс, 7 ошибок на подаче и 2 реализованных брейка из 5 возможных.

Плишкова вышла вперёд в личном противостоянии с Томлянович — 2-1. Предыдущие встречи соперниц состоялись в 2011 и 2015 годах.

За выход в финал турнира категории Premier в Брисбене с призовым фондом $ 899 500 Плишкова сыграет с хорваткой Донной Векич.

04 января 2019 года, пятница. 12:10 МСК
Брисбен (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Айла Томлянович
Айла Томлянович
Австралия
1:6
6:1
1:6
Каролина Плишкова
Каролина Плишкова
Чехия
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