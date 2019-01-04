Ван Яфань стала соперницей Соболенко в полуфинале турнира в Шэньчжэне

Китайская теннисистка Ван Яфань вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне (Китай). В четвертьфинальном матче Ван Яфань в трёх сетах одержала волевую победу над румынкой Моникой Никулеску, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:1. Матч продолжался 2 часа 20 минут. Ван Яфань дважды подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 16 возможных брейк-пойнтов. Никулеску обошлась без эйсов и ошибок на подаче, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 8 возможных.

Ван Яфань сравняла счёт в личном противостоянии с Никулеску – 1-1. Впервые спортсменки встречались в 2014 году.

За выход в финал турнира категории International в Шэньчжэне с призовым фондом $750 000 Ван Яфань сыграет с первой сеяной Ариной Соболенко из Беларуси.