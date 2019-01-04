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Се Шувэй вышла в полуфинал турнира в Окленде, обыграв Соррибес-Тормо

Се Шувэй вышла в полуфинал турнира в Окленде, обыграв Соррибес-Тормо
Теннис / WTA

Теннисистка из Китайского Тайбэя Се Шувэй вышла в полуфинал турнира в Окленде (Новая Зеландия). В четвертьфинале третья сеяная Се Шувэй в двух сетах обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:3. 6:2. Матч продолжался 1 час 17 минут. Се Шувэй ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку на подаче и реализовала 6 из 7 возможных брейк-пойнтов. На счету Соррибес-Тормо ни одного эйса, 3 ошибки на подаче и 2 реализованных брейка из 7 возможных.

Се Шувэй ведёт в личном противостоянии с Соррибес-Тормо со счётом 3-0.

За выход в финал турнира в Окленде Се Шувэй сыграет с 18-летней представительницей Канады Бьянкой Андрееску, которая в четвертьфинале обыграла американку Винус Уильямс со счётом 6:7 (1:7), 6:1, 6:3.

04 января 2019 года, пятница. 12:45 МСК
Окленд. 1/4 финала
Матч окончен
Се Шувэй
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
6:3
6:2
 
Сара Соррибес-Тормо
Сара Соррибес-Тормо
Испания
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