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Сборная Германии досрочно вышла в финал Кубка Хопмана, обыграв австралийцев

Сборная Германии досрочно вышла в финал Кубка Хопмана, обыграв австралийцев
Теннис / WTA

Сборная Германии досрочно вышла в финал Кубка Хопмана. В заключительный игровой день соревнований в подгруппе А Анжелика Кербер в двух сетах нанесла поражение Эшли Барти из Австралии со счётом 6:4, 6:4, а Александр Зверев оказался сильнее Мэттью Эбдена — 6:4, 6:3.

Парная встреча в смешанном разряде Барти/Эбден – Кербер/Зверев уже ничего не решает для определения победителя матча, который с тремя победами в трёх матчах автоматически становился вторым финалистом соревнований.

Ранее первым финалистом Кубка Хопмана стала сборная Швейцарии в составе Роджера Федерера и Белинды Бенчич, выигравшая 2 из 3 матчей на групповом этапе. Финал, который состоится завтра, 5 января, станет повторением итогового матча Кубка Хопмана—2018. Защищать титул будут швейцарцы.

04 января 2019 года, пятница. 12:35 МСК
Кубок Хопмана. Группа А
Матч окончен
Эшли Барти
Эшли Барти
Австралия
4:6
4:6
 
Анжелика Кербер
Анжелика Кербер
Германия
04 января 2019 года, пятница. 14:10 МСК
Кубок Хопмана. Группа А
Матч окончен
Мэттью Эбден
Мэттью Эбден
Австралия
4:6
3:6
 
Александр Зверев
Александр Зверев
Германия
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