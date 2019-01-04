Сборная Германии досрочно вышла в финал Кубка Хопмана, обыграв австралийцев

Сборная Германии досрочно вышла в финал Кубка Хопмана. В заключительный игровой день соревнований в подгруппе А Анжелика Кербер в двух сетах нанесла поражение Эшли Барти из Австралии со счётом 6:4, 6:4, а Александр Зверев оказался сильнее Мэттью Эбдена — 6:4, 6:3.

Парная встреча в смешанном разряде Барти/Эбден – Кербер/Зверев уже ничего не решает для определения победителя матча, который с тремя победами в трёх матчах автоматически становился вторым финалистом соревнований.

Ранее первым финалистом Кубка Хопмана стала сборная Швейцарии в составе Роджера Федерера и Белинды Бенчич, выигравшая 2 из 3 матчей на групповом этапе. Финал, который состоится завтра, 5 января, станет повторением итогового матча Кубка Хопмана—2018. Защищать титул будут швейцарцы.