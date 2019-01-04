Кербер/Зверев проиграли Барти/Эбден в миксте на Кубке Хопмана

Немецкая пара Анжелика Кербер / Александр Зверев поражением в миксте от австралийского дуэта Эшли Барти / Мэттью Эбден со счётом 0:4, 3:4 (1:5) завершила выступление на групповом этапе Кубка Хопмана.

Встреча не имела турнирного значения, так как ранее Кербер и Зверев выиграли свои матчи в одиночном разряде и досрочно вышли в финал соревнований. Сборная Германии одержала три победы в трёх матчах и заняла первое место в группе А. Австралийцы завершили своё участие в турнире на втором месте в подгруппе.

Ранее первым финалистом Кубка Хопмана стала сборная Швейцарии в составе Роджера Федерера и Белинды Бенчич, выигравшая 2 из 3 матчей на групповом этапе. Финал, который состоится завтра, 5 января, станет повторением итогового матча Кубка Хопмана—2018. Защищать титул будут швейцарцы.